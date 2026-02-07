Ultime News

7 Feb 2026 Referendum sulla giustizia, Virgilio: "Ecco perché voterò No"
7 Feb 2026 Olimpiadi, Italia show: con Franzoni e Paris arrivano argento e bronzo in discesa libera
7 Feb 2026 Migliori Università d'Europa, la classifica: primato italiano per il Politecnico
7 Feb 2026 Tenta un furto in centro a Cremona: i Carabinieri arrestano un 35enne
7 Feb 2026 Emergenze veterinarie, il servizio cresce: cartelli informativi in tutte le aree cani
Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 7/2/2026

MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Prime medaglie azzurre in discesa: argento Franzoni, bronzo Paris
– La fiamma dell’armonia illumina Milano-Cortina
– Mattarella inaugura Casa Italia a Milano “È una porta d’ingresso per il Paese”
– Cagnotto “Agli atleti di Milano-Cortina consiglio di assaporare ogni momento”
