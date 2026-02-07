Video Pillole
Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 7/2/2026
MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Prime medaglie azzurre in discesa: argento Franzoni, bronzo Paris
– La fiamma dell’armonia illumina Milano-Cortina
– Mattarella inaugura Casa Italia a Milano “È una porta d’ingresso per il Paese”
– Cagnotto “Agli atleti di Milano-Cortina consiglio di assaporare ogni momento”
glb/gm/gsl
