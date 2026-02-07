Thorsby e Maleh, qualità e fisico per un centrocampo a caccia di idee e gol

La Cremonese è a caccia dei gol del centrocampo. Degli attuali mediani in rosa, solo Payero è andato a segno (a Bologna nell’1-3 grigiorosso). Bondo, Grassi, Collocolo, Vandeputte: zero reti in quattro, con il belga che si distingue in zona gol per i 5 assist sfornati. A questi si aggiunge Maleh, che ha pero giocato solo una partita in grigiorosso.

A centrali e mezzali, si aggiunge la statistica degli esterni: Pezzella, Barbieri, Mussolini e Zerbin sono tutti ancora in cerca del primo centro stagionale in Serie A. Solo Johnsen, passato al Palaermo e difficilmente catalogabile con un ruolo preciso, era riuscito a sbloccarsi a inizio gennaio col Cagliari.

Da qui la volontà della società di investire su un reparto che lunedì, con l’Atalanta, potrà contare su innesti di qualità e fisicità.

Il primo ha già giocato un match in maglia Cremo: Youssef Maleh si è calato da subito nella realtà grigiorossa con piglio e carattere, nel difficile duello con la capolista Inter.

Mezzala che Nicola ha fortemente voluto e che il ds Giacchetta aveva rincorso già in estate, il marocchino è un elemento che offre dinamicità alla mediana.

L’altra new entry è invece Morten Thorsby, norvegese già a segno due volte in stagione col Genoa e uomo capace di ricoprire più posizioni tra centrocampo e trequarti. A lui Nicola chiederà non solo di cucire il gioco ma anche di inserirsi, sfruttandone al meglio fisico e tempismo.

© Riproduzione riservata