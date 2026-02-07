Cremonese, impegno tosto in arrivo: l'Atalanta in casa viaggia a velocità elevata

La Cremonese si prepara per il posticipo della 24ª giornata di Serie A. Lunedì prossimo alle ore 18:30 i grigiorossi saranno impegnati in una trasferta difficilissima, nella tana dell’Atalanta settima in classifica.

La squadra di Nicola nelle ultime nove giornate non ha mai vinto e ha messo a segno solamente due gol. Dati che testimoniano il periodo di calo di rendimento dei grigiorossi, che ultimamente hanno anche dovuto fare i conti con parecchie assenze. Con l’innesto dei quattro acquisti di gennaio (Luperto, Thorsby, Maleh e Djuric) la Cremo spera di ritornare presto al successo.

Non sarà comunque facile a Bergamo, contro un’avversaria che nelle ultime sei uscite in campionato ha conquistato 14 punti, frutto di due pareggi e quattro vittorie. Rispetto al match d’andata giocato allo Zini, che terminò 1-1, la Cremonese si ritroverà di fronte un’Atalanta con una guida tecnica diversa e quindi profondamente cambiata nel modo di giocare.

A inizio novembre, infatti, è stato esonerato l’allenatore Ivan Juric, dopo un avvio di campionato non convincente in cui ha collezionato 13 punti in undici giornate, con Raffaele Palladino (ex Monza e Fiorentina) che ha preso il suo posto. I nerazzurri sono reduci dal successo in Coppa Italia ottenuto giovedì scorso: un sonoro 3-0 rifilato alla Juventus che ha garantito l’accesso alle semifinali della competizione. Palladino contro la Cremonese dovrebbe cambiare parecchi interpreti rispetto al match contro i bianconeri.

L’Atalanta va forte tra le mura amiche, dove finora in campionato ha conquistato sei vittorie, quattro pareggi e soltanto due sconfitte, viaggiando alla media di 1,83 punti a partita. La Dea ha incassato solo 9 reti nelle dodici sfide casalinghe disputate finora. Durante la sua carriera Davide Nicola ha affrontato tredici volte l’Atalanta, rimediando una sola vittoria, cinque pareggi e sette sconfitte. I precedenti con Raffaele Palladino sono invece quattro, con un bilancio di un successo per Nicola, nessun pareggio e tre vittorie dell’attuale tecnico dei bergamaschi.

