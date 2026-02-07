Ultime News

7 Feb 2026 Cremo, davanti puoi contare su un ariete: ecco come Djuric cambia lo spartito
7 Feb 2026 Nicolò Govoni a CremonaOggi: "Un onore rappresentare la pace alle Olimpiadi"
7 Feb 2026 Referendum, Portesani contro Virgilio: "Legittimo cambiare idea, ma spiegare la giravolta"
7 Feb 2026 Corri con noi: Paolo Venturini a CR2 Sinapsi, lo sport estremo come linguaggio del possibile
7 Feb 2026 "Agri-idee per gli innamorati" e Carnevale: Campagna Amica domenica in Piazza Stradivari
Nazionali

Travolti da valanga durante fuoripista in Valtellina: due morti

(Adnkronos) – Due sciatori hanno perso la vita oggi, sabato 7 febbraio, dopo che sono stati travolti da una valanga in Valtellina. Un’altra si trova in condizioni critiche. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i soccorsi con tre elicotteri di Areu, guardia di finanza e vigili del fuoco. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 

Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni ambientali particolarmente complesse con intervento coordinato via aria. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...