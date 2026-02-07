Ultime News

7 Feb 2026 "Agri-idee per gli innamorati" e Carnevale: Campagna Amica domenica in Piazza Stradivari
7 Feb 2026 Juvi in cerca di gloria: sfida a Verona per continuare la striscia vincente in A2
7 Feb 2026 A “24minuti” si parla di geopolitica del nucleare e giustizia riparativa
7 Feb 2026 Thorsby e Maleh, qualità e fisico per un centrocampo a caccia di idee e gol
7 Feb 2026 Inaugurata al Museo Archeologico "Il giardino privato", mostra dedicata a Chiara Toni
Video Pillole

Trofeo delle Regioni, Abete “La Lnd cura l’aspetto competitivo e quello sociale”

BARI (ITALPRESS) – “Lo sport è di tutti. La Lega Nazionale Dilettanti ha due gambe: quella competitiva e agonistica e quella sociale, importantissima. Parliamo di un mondo di 1,1 milione di tesserati, di 11mila società, comprensivo del settore giovanile, 60mila squadre e 580mila partite ufficiali, con la presenza in 7896 comuni d’Italia e la volontà, naturalmente, di continuare questa semina, che non ha solo motivazioni collegate a un sano benessere di chi gioca, ma anche al fatto di mantenere vive le comunità attraverso la squadra di calcio, soprattutto in periodi in cui abbiamo denatalità e crisi demografica”. Così il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, a Bari, margine della presentazione della 62esima edizione del Torneo delle Regioni.
(ITALPRESS).
xa2/ari/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...