Trofeo delle Regioni, Abete “La Lnd cura l’aspetto competitivo e quello sociale”





BARI (ITALPRESS) – “Lo sport è di tutti. La Lega Nazionale Dilettanti ha due gambe: quella competitiva e agonistica e quella sociale, importantissima. Parliamo di un mondo di 1,1 milione di tesserati, di 11mila società, comprensivo del settore giovanile, 60mila squadre e 580mila partite ufficiali, con la presenza in 7896 comuni d’Italia e la volontà, naturalmente, di continuare questa semina, che non ha solo motivazioni collegate a un sano benessere di chi gioca, ma anche al fatto di mantenere vive le comunità attraverso la squadra di calcio, soprattutto in periodi in cui abbiamo denatalità e crisi demografica”. Così il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, a Bari, margine della presentazione della 62esima edizione del Torneo delle Regioni.

(ITALPRESS).

