7 Feb 2026 "Agri-idee per gli innamorati" e Carnevale: Campagna Amica domenica in Piazza Stradivari
7 Feb 2026 Juvi in cerca di gloria: sfida a Verona per continuare la striscia vincente in A2
7 Feb 2026 A “24minuti” si parla di geopolitica del nucleare e giustizia riparativa
7 Feb 2026 Thorsby e Maleh, qualità e fisico per un centrocampo a caccia di idee e gol
7 Feb 2026 Inaugurata al Museo Archeologico "Il giardino privato", mostra dedicata a Chiara Toni
Trofeo delle Regioni, Decaro “Bello mettere insieme sport, cultura e turismo”

BARI (ITALPRESS) – “Il Torneo delle Regioni è una manifestazione importante, che torna dopo 38 anni nella nostra regione. Il calcio dilettantistico è una palestra dal punto di vista umano e dal punto di vista sociale, ma è anche un grande attrattore dal punto di vista turistico, perché questo evento permetterà di conoscere tanti borghi che magari sono poco conosciuti, ma che custodiscono bellezze, cultura e storia. Quando lo sport, la cultura e il turismo stanno insieme, è un fatto positivo, in una regione che sarà Regione europea dello sport, nella quale arriveranno centinaia di tesserati: sarà una grande occasione soprattutto per la Puglia, in un momento particolare della storia della nostra regione”.

