Trofeo delle Regioni, Gravina “Evento straordinario con 2000 giovani in campo”

BARI (ITALPRESS) – “Un evento straordinario che la Puglia abbraccia sempre con il suo affetto. Una regione che non ospitava questo evento da 38 anni e che avrà anche il piacere e l’orgoglio di ospitare I Giochi del Mediterraneo”. Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a Bari, a margine della presentazione del Torneo delle Regioni. “Un evento importante, di punta della Lega Nazionale Dilettanti, un progetto che mira non solo alla valorizzazione dell’aspetto tecnico e agonistico, ma anche e soprattutto alla formazione dei giovani italiani. Ci saranno 2000 ragazzi che saranno accolti in questa meravigliosa regione”.
