Trofeo delle Regioni, Tisci “Non solo sport, ma anche cultura e turismo”





BARI (ITALPRESS) – “Questo torneo non è solo sportivo. È un torneo culturale e turistico: i ragazzi e le ragazze, oltre a giocare a calcio, potranno apprezzare le bellezze, la tradizione dell’ospitalità pugliese, la costa, il mare. Ecco: è un torneo che ha una grande aspettativa anche da parte dei ragazzi e delle ragazze. Si disputerà su 19 campi, arriveranno 2000 giovani qui in Puglia, quindi ci sarà anche un grosso ritorno economico e turistico, un impatto forte per l’economia pugliese”. Così il presidente del Comitato regionale Puglia della Lega Dilettanti, Vito Tisci, a Bari a margine della presentazione del Torneo delle Regioni.

