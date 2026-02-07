Ultime News

7 Feb 2026 "Agri-idee per gli innamorati" e Carnevale: Campagna Amica domenica in Piazza Stradivari
7 Feb 2026 Juvi in cerca di gloria: sfida a Verona per continuare la striscia vincente in A2
7 Feb 2026 A “24minuti” si parla di geopolitica del nucleare e giustizia riparativa
7 Feb 2026 Thorsby e Maleh, qualità e fisico per un centrocampo a caccia di idee e gol
7 Feb 2026 Inaugurata al Museo Archeologico "Il giardino privato", mostra dedicata a Chiara Toni
Video Pillole

Trofeo delle Regioni, Tisci “Non solo sport, ma anche cultura e turismo”

BARI (ITALPRESS) – “Questo torneo non è solo sportivo. È un torneo culturale e turistico: i ragazzi e le ragazze, oltre a giocare a calcio, potranno apprezzare le bellezze, la tradizione dell’ospitalità pugliese, la costa, il mare. Ecco: è un torneo che ha una grande aspettativa anche da parte dei ragazzi e delle ragazze. Si disputerà su 19 campi, arriveranno 2000 giovani qui in Puglia, quindi ci sarà anche un grosso ritorno economico e turistico, un impatto forte per l’economia pugliese”. Così il presidente del Comitato regionale Puglia della Lega Dilettanti, Vito Tisci, a Bari a margine della presentazione del Torneo delle Regioni.
(ITALPRESS).
xa2/ari/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...