Ultime News

7 Feb 2026 "Agri-idee per gli innamorati" e Carnevale: Campagna Amica domenica in Piazza Stradivari
7 Feb 2026 Juvi in cerca di gloria: sfida a Verona per continuare la striscia vincente in A2
7 Feb 2026 A “24minuti” si parla di geopolitica del nucleare e giustizia riparativa
7 Feb 2026 Thorsby e Maleh, qualità e fisico per un centrocampo a caccia di idee e gol
7 Feb 2026 Inaugurata al Museo Archeologico "Il giardino privato", mostra dedicata a Chiara Toni
Nazionali

Valanga in Trentino, travolti quattro scialpinisti sopra il lago di Paneveggio

(Adnkronos) – Vasta operazione di soccorso in Trentino per una valanga che ha travolto un gruppo di scialpinisti nei pressi di Bellamonte. L’incidente è avvenuto nella zona di Forte Buso, sopra il lago di Paneveggio. Secondo le prime informazioni, sarebbero quattro le persone coinvolte. Le ricerche sono attualmente in corso: sul posto stanno operando due elicotteri che stanno trasportando in quota i soccorritori del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del Cnsas. 

 

