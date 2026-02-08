Ultime News

8 Feb 2026 Giochi Milano-Cortina: quartetto azzurro d'argento nel biathlon
8 Feb 2026 Passi carrai "fantasma", i residenti multati chiedono spiegazioni
8 Feb 2026 Olimpiadi invernali, Italia di bronzo con Goggia e Dalmasso
8 Feb 2026 A "Cosa bolle in pentola" i dolci di Carnevale della pasticceria Baresi
8 Feb 2026 Cremo, Nicola: "Con l'Atalanta vogliamo tutti fare uno step migliorativo"
Cronaca

A "Cosa bolle in pentola" i dolci di Carnevale della pasticceria Baresi

La trasmissione della domenica sera di CR1 sarà dedicata ai dolci tipici di carnevale

Appuntamento stasera su CR1 (canale 19 dt)  alle 20,30 con la trasmissione Cosa bolle in pentola condotta da Silvia Galli. E’ tempo di Carnevale, le protagoniste di questa puntata saranno i dolci tipici di questo periodo: frittelle e chiacchere, preparate con il pasticcere Matteo Alquati della pasticceria Baresi di via Bissolati.

Una storia lunga quella di questi dolci fritti, emblema di un periodo di bagordi, festeggiamenti, eccesso, che precedeva e precede il periodo del digiuno legato alla Quaresima.

