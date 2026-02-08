Antonietta è tornata a casa: allarme rientrato

E’ stata ritrovata Antonietta De Rosa, ragazza di 20 anni residente con la famiglia a Costa Sant’Abramo che si era allontanata da casa un paio di giorni fa.

A darne annuncio l’associazione Penelope Lombardia, che ieri su richiesta della madre aveva diramato la segnalazione. Antonietta aveva con sé del denaro contante, ma non i farmaci che avrebbe dovuto dovrebbe assumere.

