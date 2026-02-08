Cronaca
Antonietta è tornata a casa: allarme rientrato
L'aggiornamento da parte dell'associazione Penelope che ieri aveva diramato l'avviso
E’ stata ritrovata Antonietta De Rosa, ragazza di 20 anni residente con la famiglia a Costa Sant’Abramo che si era allontanata da casa un paio di giorni fa.
A darne annuncio l’associazione Penelope Lombardia, che ieri su richiesta della madre aveva diramato la segnalazione. Antonietta aveva con sé del denaro contante, ma non i farmaci che avrebbe dovuto dovrebbe assumere.
© Riproduzione riservata