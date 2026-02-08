Ultime News

8 Feb 2026 Antonietta è tornata a casa: allarme rientrato
8 Feb 2026 L'amore oltre la vita: ha vegliato il corpo della padrona, ora Pick cerca una nuova casa
8 Feb 2026 Clima teso in zona Po dopo l'aggressione al direttore dell'Eurospar
8 Feb 2026 Cremo, le possibili scelte del tecnico Nicola per la sfida contro l'Atalanta
8 Feb 2026 Storia, fede e qualche novità: a Sant'Agata presentati i reliquiari restaurati
Antonietta è tornata a casa: allarme rientrato

di Giuliana Biagi

L'aggiornamento da parte dell'associazione Penelope che ieri aveva diramato l'avviso

Il Comune di Castelverde
E’ stata ritrovata Antonietta De Rosa, ragazza di 20 anni residente con la famiglia a Costa Sant’Abramo che si era allontanata da casa un paio di giorni fa.

A darne annuncio l’associazione Penelope Lombardia, che ieri su richiesta della madre aveva diramato la segnalazione.  Antonietta aveva con sé del denaro contante, ma non i farmaci che avrebbe dovuto dovrebbe assumere.

