Sfilata dei carri a Pescarolo, la versione by night strega grandi e piccini
Tutto pronto per contendersi il "Fagiolo d’Oro”, la mascotte storica del Carnevale quest'anno giunto alla 60esima edizione, destinato al carro vincitore. Il “Fagiolo d’Argento” premierà invece il gruppo di maschere più belle.
Grande successo per la sessantesima edizione del Carnevale di Pescarolo, che quest’anno ha deciso di festeggiare in grande stile con due sfilate notturne. La prima si è tenuta ieri sera, richiamando oltre tremila persone tra residenti e visitatori; la seconda è in programma per sabato prossimo sempre alle 20, quando le vie del paese torneranno a riempirsi di luci, colori e musica.
Deus ex machina della manifestazione è, come da tradizione, la Pro Loco di Pescarolo, guidata dal presidente Claudio Dondi, che ha curato l’organizzazione dei carri e delle sfilate.
Quest’anno i carri allegorici portano in scena temi fantasiosi e ironici: “Scacco Matto al Re Carnevale”, una surreale partita a scacchi tra regnanti in maschera; “La Regina dell’alveare”, con simpatiche api danzanti tra splendidi fiori colorati; “Buon viaggio nel paese dell’oro nero”, una satira brillante sui rincari energetici; “Il circo del Carnevale”, il tendone più pazzo della kermesse e infine un grande orso simbolo dei 60 anni del Carnevale, emblema di forza e longevità.
