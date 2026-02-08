Grande successo per la sessantesima edizione del Carnevale di Pescarolo, che quest’anno ha deciso di festeggiare in grande stile con due sfilate notturne. La prima si è tenuta ieri sera, richiamando oltre tremila persone tra residenti e visitatori; la seconda è in programma per sabato prossimo sempre alle 20, quando le vie del paese torneranno a riempirsi di luci, colori e musica.

Deus ex machina della manifestazione è, come da tradizione, la Pro Loco di Pescarolo, guidata dal presidente Claudio Dondi, che ha curato l’organizzazione dei carri e delle sfilate.

Quest’anno i carri allegorici portano in scena temi fantasiosi e ironici: “Scacco Matto al Re Carnevale”, una surreale partita a scacchi tra regnanti in maschera; “La Regina dell’alveare”, con simpatiche api danzanti tra splendidi fiori colorati; “Buon viaggio nel paese dell’oro nero”, una satira brillante sui rincari energetici; “Il circo del Carnevale”, il tendone più pazzo della kermesse e infine un grande orso simbolo dei 60 anni del Carnevale, emblema di forza e longevità.

I carri domenica prossima si contenderanno il tradizionale “Fagiolo d’Oro”, la mascotte storica della manifestazione, destinato al carro vincitore. Il “Fagiolo d’Argento” premierà invece il gruppo di maschere più belle.

