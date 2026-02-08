Ultime News

8 Feb 2026 Sfilata dei carri a Pescarolo, la versione by night strega grandi e piccini
8 Feb 2026 Antonietta è tornata a casa: allarme rientrato
8 Feb 2026 L'amore oltre la vita: ha vegliato il corpo della padrona, ora Pick cerca una nuova casa
8 Feb 2026 Clima teso in zona Po dopo l'aggressione al direttore dell'Eurospar
8 Feb 2026 Cremo, le possibili scelte del tecnico Nicola per la sfida contro l'Atalanta
Nazionali

Crans-Montana, incendio al memoriale delle vittime

(Adnkronos) – Un incendio è scoppiato oggi domenica 8 febbraio verso le 6 al memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana, situato a breve distanza dal locale Le Constellation. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno rapidamente domato le fiamme e nessuno è rimasto ferito. Lo ha reso noto la polizia cantonale su X. Interpellate da Keystone-ATS, le forze dell’ordine non hanno potuto fornire informazioni sulle cause del rogo. 

