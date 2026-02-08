Da piazza Roma a corso Mazzini la profumeria Ph5: era stata razziata due mesi e mezzo fa

Ultime News

L'attività verrà trasferita nei locali occupati in precedenza da un negozio di abbigliamento, vuoto da tempo

Nel valzer di locali commerciali in centro città, dove le chiusure sono molto più frequenti delle nuove aperture, si svuota una vetrina in piazza Roma, ma se ne riaccende una a poche decine di metri di distanza. E’ il caso della profumeria Ph5, dove da qualche giorno sono affissi cartelli che annunciano il prossimo trasfermento nei locali di corso Mazzini 41, occupati in precedenza da un negozio di abbigliamento.

La profumeria era stata visitata dai ladri nella notte tra il 20 e il 21 novembre, una vera e propria razzia di prodotti, portata a termine in pochi istanti. I ladri avevano manomesso l’impianto di sicurezza, forzato la porta d’ingresso e poi ripulito gli scaffali di profumi, tester e altro.

Il locale di corso Mazzini 41 dove è annunciato il trasferimento della profumeria

