8 Feb 2026 Continua il magic moment della Juvi che batte anche la Tezenis 78 a 69
8 Feb 2026 Manutenzione di tangenziale e Paullese ad Anas: prime disponibilità da Roma
8 Feb 2026 Abio Cremona cerca volontari: un viaggio umano nel mondo dell'ospedale
8 Feb 2026 Da piazza Roma a corso Mazzini la profumeria Ph5: era stata razziata due mesi e mezzo fa
8 Feb 2026 Sport, alimentazione, dieta sana: convegno Coldiretti per Milano-Cortina
Longo “Grazie allo sport Cortina non ha più basse stagioni”

CORTINA (ITALPRESS) – “Siamo il più grande comitato organizzatore interdisciplinare di sport invernali al mondo. E questo è un punto molto importante, significa attirare attraverso l’alto livello sportivo, di cui siamo un attore organizzatore totale, un mondo turistico che ha consentito a Cortina d’Ampezzo di non essere più una località dalle corte stagioni ma di avere un’unica stagione da 9-10 mesi”. Lo ha detto il presidente di Fondazione Cortina Stefano Longo, a margine dell’evento “Italian Sport Industry & Business Connections” a Cortina.

