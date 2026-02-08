Dopo Parigi 2024, Milano-Cortina 2026. Jhonny Coronel, di Maleo, ha fatto il bis ai Giochi, entrando nello staff di truccatori che nella cerimonia inaugurale hanno decorato i volti dei ballerini e delle ballerine nelle diverse esibizioni che hanno preceduto l’accensione del braciere olimpico.

Entusiastico il resoconto che ha consegnato ai social: “È sempre un’emozione – scrive Jhonny – la strada verso casa dopo aver vissuto momenti indescrivibili.

Così come ogni ritorno dopo le grandi sfilate, la settimana di Sanremo, gli eventi con celebrità e i tantissimi lavori che svolgo, anche questa volta, dopo la cerimonia dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, faccio il viaggio di ritorno con le lacrime agli occhi.

Impegno, perseveranza e un briciolo di sogno mi permettono di realizzare cose davvero enormi. Per me questa ne è la dimostrazione.

Aver visto i miei lavori, insieme a quello di altri 100 truccatori, in diretta internazionale è stato un grande orgoglio e un importante riconoscimento.

Non smetterò mai di portare in alto il mio nome, la mia arte, il cognome della mia famiglia e le mie origini.

Non importa da dove parti, conta la strada che fai e dove puoi arrivare.

Sono peruviano, sono di MALEO”.

E infine un messaggio ai giovani: “Lo dico a chiunque incontri con immenso orgoglio perché è facile parlare di grandi città, ma ricordiamoci che le stelle si trovano ovunque.

Ai giovani Malerini dico solo una cosa: continuate a crederci, anche quando vi diranno che non ce la farete. Abbagliateli”.

© Riproduzione riservata