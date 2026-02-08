Ultime News

8 Feb 2026 Stop al bullismo, il Torriani sul palco del Filo si aggiudica il premio del Kiwanis
8 Feb 2026 L'orgoglio di Jhonny, da Maleo a Milano-Cortina: "Le stelle si trovano ovunque"
8 Feb 2026 Nel singolo di slittino a Cortina, Dominik Fischnaller bissa il bronzo di Pechino
8 Feb 2026 Settima medaglia azzurra alle Olimpiadi: Lorello è bronzo a dieci minuti da casa
8 Feb 2026 Continua il magic moment della Juvi che batte anche la Tezenis 78 a 69
Milano-Cortina, Goggia “Medaglia ai Giochi mai scontata”

CORTINA (ITALPRESS) – “Conseguire tre medaglie in discesa libera in tre Olimpiadi consecutive è qualcosa di straordinario, avrei messo la firma. Alle Olimpiadi non è mai scontato fare medaglia”. Lo ha detto Sofia Goggia, ospite di Casa Italia Cortina, dopo il bronzo a cinque cerchi vinto sull’Olympia delle Tofane. “La mia sciata ha avuto delle imperfezioni ma nella parte tecnica sono riuscita a contenere il distacco. Questa medaglia è un’iniezione di fiducia in vista delle prossime gare”, ha aggiunto.
