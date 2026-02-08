Milano-Cortina, Goggia “Medaglia ai Giochi mai scontata”





CORTINA (ITALPRESS) – “Conseguire tre medaglie in discesa libera in tre Olimpiadi consecutive è qualcosa di straordinario, avrei messo la firma. Alle Olimpiadi non è mai scontato fare medaglia”. Lo ha detto Sofia Goggia, ospite di Casa Italia Cortina, dopo il bronzo a cinque cerchi vinto sull’Olympia delle Tofane. “La mia sciata ha avuto delle imperfezioni ma nella parte tecnica sono riuscita a contenere il distacco. Questa medaglia è un’iniezione di fiducia in vista delle prossime gare”, ha aggiunto.

glb/red

© Riproduzione riservata