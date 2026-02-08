Ultime News

8 Feb 2026 Continua il magic moment della Juvi che batte anche la Tezenis 78 a 69
8 Feb 2026 Manutenzione di tangenziale e Paullese ad Anas: prime disponibilità da Roma
8 Feb 2026 Abio Cremona cerca volontari: un viaggio umano nel mondo dell'ospedale
8 Feb 2026 Da piazza Roma a corso Mazzini la profumeria Ph5: era stata razziata due mesi e mezzo fa
8 Feb 2026 Sport, alimentazione, dieta sana: convegno Coldiretti per Milano-Cortina
Milano-Cortina, Malagò “Rammarico per qualche medaglia, ma vinte inaspettate”

CORTINA (ITALPRESS) – “Una medaglia che mi dispiace non aver preso? Queste sono le Olimpiadi, prendi le medaglie che non pensi o non immagini e perdi quelle che avevi pronosticato. L’importante è avere più persone in grado di vincerle. Il rammarico c’è su qualcuna, compensato però da qualcuna inaspettata”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, a margine dell’evento “Italian Sport Industry & Business Connections” a Cortina.

