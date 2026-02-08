Ultime News

8 Feb 2026 Stop al bullismo, il Torriani sul palco del Filo si aggiudica il premio del Kiwanis
8 Feb 2026 L'orgoglio di Jhonny, da Maleo a Milano-Cortina: "Le stelle si trovano ovunque"
8 Feb 2026 Nel singolo di slittino a Cortina, Dominik Fischnaller bissa il bronzo di Pechino
8 Feb 2026 Settima medaglia azzurra alle Olimpiadi: Lorello è bronzo a dieci minuti da casa
8 Feb 2026 Continua il magic moment della Juvi che batte anche la Tezenis 78 a 69
Video Pillole

Milano-Cortina, Salvini “Grande soddisfazione Italia al centro del mondo”

CORTINA (ITALPRESS) – “Per chi ci sta lavorando da tre anni e mezzo è una bella soddisfazione. Il pensiero va ai cittadini che hanno sopportato un pò di disagi con i cantieri, però sapere che in questi giorni e partendo col piede giusto, l’Italia è sulle televisioni di alcuni miliardi di cittadini del mondo è una grande soddisfazione”. Lo ha dichiarato il vice-presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, presente a Casa Italia a Cortina.
glb/red

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...