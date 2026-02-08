Ultime News

7 Feb 2026 Vittoria di carattere: la Vanoli batte Cantù 89 a 87 all'ultimo respiro
7 Feb 2026 La favola di super mamma Francesca Lollobrigida: primo oro dell'Italia ai Giochi invernali
7 Feb 2026 Cremo, davanti puoi contare su un ariete: ecco come Djuric cambia lo spartito
7 Feb 2026 Nicolò Govoni a CremonaOggi: "Un onore rappresentare la pace alle Olimpiadi"
7 Feb 2026 Referendum, Portesani contro Virgilio: "Legittimo cambiare idea, ma spiegare la giravolta"
Nazionali

Sassuolo-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L’Inter di nuovo protagonista in Serie A. Oggi, domenica 8 febbraio, i nerazzurri affrontano il Sassuolo – in diretta tv e streaming – nella trasferta del Mapei Stadium, valida per la 24esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla semifinale raggiunta in Coppa Italia grazie alla vittoria per 2-1 contro il Torino, mentre in Serie A, nell’ultimo turno, ha battuto la Cremonese 2-0 in trasferta. Il Sassuolo invece ha battuto il Pisa in trasferta 3-1. 

 

La sfida tra Sassuolo e Inter è in programma oggi, domenica 8 febbraio, alle 18. Ecco le probabili formazioni: 

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso 

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu 

 

Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...