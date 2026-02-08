Ultime News

8 Feb 2026 Schianto tra due auto a Spino d'Adda: muore Felice Capuano
8 Feb 2026 Sfilata dei carri a Pescarolo, la versione by night strega grandi e piccini
8 Feb 2026 Antonietta è tornata a casa: allarme rientrato
8 Feb 2026 L'amore oltre la vita: ha vegliato il corpo della padrona, ora Pick cerca una nuova casa
8 Feb 2026 Clima teso in zona Po dopo l'aggressione al direttore dell'Eurospar
Video Pillole

Scherma, Mazzone “A Torino una prova di squadra eccezionale”

TORINO (ITALPRESS) – “Due vittorie maschile e femminile, un bilancio migliore non lo potevamo immaginare, abbiamo ripetuto e migliorato l’anno scorso quando avevamo vinto tutte e due le gare, quest’anno l’abbiamo rifatto e c’è stato l’argento di Arianna Errigo. Al di là di queste eccellenze e della doppia vittoria, è stata una prova di squadra eccezionale sia nel maschile che nel femminile, sono molto contento”. Così il presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, dopo le finali della sedicesima edizione del Grand Prix FIE 2026 di fioretto, che si è svolta all’Inalpi Arena di Torino.

xn3/mc/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...