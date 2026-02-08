Schianto tra due auto a Spino d'Adda: muore Felice Capuano

Drammatico incidente stradale a Spino d’Adda, domenica mattina. Alle 11:40 circa due automobili si sono scontrate violentemente in corrispondenza dell’innesto di via Parma sulla Sp1, la vecchia Paullese. L’impatto non ha lasciato scampo a Felice Capuano, 81 anni, conducente della Toyota Auris proveniente da via Parma, residente a Spino d’Adda. Accanto a lui la moglie di 78 anni, rimasta ferita non in maniera grave. Ferite lievi anche per il conducente dell’altra auto coinvolta, un’Audi A4 station wagon che transitava sul rettilineo: si tratta di un 80enne, che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul luogo del sinistro sono arrivati i Vigili del Fuoco di Crema, che hanno lavorato con estrema urgenza per mettere in sicurezza l’area e liberare i coinvolti dalle lamiere. Il personale sanitario è intervenuto con il supporto di due automediche provenienti dall’ospedale di Lodi e due ambulanze della Croce Rossa Italiana di Lodi.

Felice Capuano, orginario del Lazio, era persona nota in paese, anche per il suo impegno come volontario del Piedibus.

Mentre i feriti venivano stabilizzati e trasportati in ospedale, la Polizia Stradale di Crema ha dato il via ai rilievi tecnici necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità. La circolazione nella zona ha subito pesanti rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.

