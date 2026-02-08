Scontro sulla provinciale 412 nel Milanese, morta 59enne

(Adnkronos) – Una donna di 59 anni è morta in un incidente avvenuto intorno alle 4.45 di oggi domenica 8 febbraio sulla provinciale 412 in prossimità dell’uscita per Landriano, nella zona sud del Milanese.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada di Stradella, l’auto guidata dalla vittima si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno estratto dalle lamiere il corpo privo di vita della donna. Bonificata e emessa in sicurezza l’area dell’incidente.