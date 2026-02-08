Ultime News

8 Feb 2026 Stop al bullismo, il Torriani sul palco del Filo si aggiudica il premio del Kiwanis
8 Feb 2026 L'orgoglio di Jhonny, da Maleo a Milano-Cortina: "Le stelle si trovano ovunque"
8 Feb 2026 Nel singolo di slittino a Cortina, Dominik Fischnaller bissa il bronzo di Pechino
8 Feb 2026 Settima medaglia azzurra alle Olimpiadi: Lorello è bronzo a dieci minuti da casa
8 Feb 2026 Continua il magic moment della Juvi che batte anche la Tezenis 78 a 69
Scuole

Stop al bullismo, il Torriani sul palco del Filo si aggiudica il premio del Kiwanis

di Giuliana Biagi

Oltre a imparare nuove competenze, gli studenti hanno imparato ad aiutare compagni di classi diverse che spesso si sentono emarginati o non si sentono capaci

Fill-1
Il pnrogetto Angeli di Luce, sul tema del contrasto al bullismo dell’istituto Torriani è stato premiato nell’ambito del contest promosso da Kiwanis club Cremona. Protagonista sul palco del Filo, insieme alle alle professoresse Francesca Mele e Paola Gaudenzi, lo studente di 5AMAN Edoardo Bourizi, che ha raccontato: “Nella mia scuola mi sento sempre ascoltato.
I laboratori pomeridiani che frequentiamo da tre anni con la professoressa Mele ci hanno insegnato moltissimo, non solo dal punto di vista didattico.
Oltre a imparare nuove competenze, abbiamo soprattutto imparato ad aiutare compagni di classi diverse che spesso si sentono emarginati o non si sentono capaci.
Insieme abbiamo cercato di dare loro valore, di inserirli in un gruppo, di farli sentire importanti, affidando loro compiti significativi.
Loro hanno imparato, ma forse abbiamo imparato ancora di più noi: a metterci dalla parte del più debole e a capire cosa significa davvero essere una comunità”.

