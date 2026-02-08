Stop al bullismo, il Torriani sul palco del Filo si aggiudica il premio del Kiwanis

Il pnrogetto Angeli di Luce, sul tema del contrasto al bullismo dell’istituto Torriani è stato premiato nell’ambito del contest promosso da Kiwanis club Cremona. Protagonista sul palco del Filo, insieme alle alle professoresse Francesca Mele e Paola Gaudenzi, lo studente di 5AMAN Edoardo Bourizi, che ha raccontato: “Nella mia scuola mi sento sempre ascoltato.

I laboratori pomeridiani che frequentiamo da tre anni con la professoressa Mele ci hanno insegnato moltissimo, non solo dal punto di vista didattico.

Oltre a imparare nuove competenze, abbiamo soprattutto imparato ad aiutare compagni di classi diverse che spesso si sentono emarginati o non si sentono capaci.

Insieme abbiamo cercato di dare loro valore, di inserirli in un gruppo, di farli sentire importanti, affidando loro compiti significativi.

Loro hanno imparato, ma forse abbiamo imparato ancora di più noi: a metterci dalla parte del più debole e a capire cosa significa davvero essere una comunità”.

