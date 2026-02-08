Ultime News

8 Feb 2026 Giochi Milano-Cortina: quartetto azzurro d'argento nel biathlon
8 Feb 2026 Passi carrai "fantasma", i residenti multati chiedono spiegazioni
8 Feb 2026 Olimpiadi invernali, Italia di bronzo con Goggia e Dalmasso
8 Feb 2026 A "Cosa bolle in pentola" i dolci di Carnevale della pasticceria Baresi
8 Feb 2026 Cremo, Nicola: "Con l'Atalanta vogliamo tutti fare uno step migliorativo"
Video Pillole

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 8/2/2026

MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Lollobrigida, oro e record: la vittoria della mamma-atleta
– Sofia Goggia bronzo olimpico nella discesa, caduta rovinosa per Vonn
– Avvio azzurro che contagia, Malagó “Le medaglie sono un effetto traino”
– Milano-Cortina, Rauti “Presentato al mondo quello che l’Italia sa fare”
– Lilly porta la salute e la sensibilizzazione sull’obesità a Milano Cortina
– Ita Airways celebra i Giochi con lo showcasing “Skyway” a Milano
gm/mrv

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...