Usa-Cina, l’annuncio di Trump: “Xi Jinping alla Casa Bianca verso fine anno”

(Adnkronos) – Donald Trump ha dichiarato che ospiterà il leader cinese Xi Jinping alla Casa Bianca alla fine di quest’anno. “Verrà alla Casa Bianca, sì, verso la fine dell’anno”, ha detto Trump in un’intervista registrata mercoledì con la Nbc e trasmessa oggi.

“Questi sono i due Paesi più potenti del mondo e abbiamo un ottimo rapporto”, ha aggiunto il presidente Usa.