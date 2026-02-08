Ultime News

9 Feb 2026 Cremonese, l'energia dei nuovi per dare battaglia alla quotata Atalanta
9 Feb 2026 Vannacci e l'addio alla Lega, un anno fa a Cremona: "Non sarebbe onorevole"
8 Feb 2026 Stop al bullismo, il Torriani sul palco del Filo si aggiudica il premio del Kiwanis
8 Feb 2026 L'orgoglio di Jhonny, da Maleo a Milano-Cortina: "Le stelle si trovano ovunque"
8 Feb 2026 Nel singolo di slittino a Cortina, Dominik Fischnaller bissa il bronzo di Pechino
Nazionali

Usa-Cina, l’annuncio di Trump: “Xi Jinping alla Casa Bianca verso fine anno”

(Adnkronos) – Donald Trump ha dichiarato che ospiterà il leader cinese Xi Jinping alla Casa Bianca alla fine di quest’anno. “Verrà alla Casa Bianca, sì, verso la fine dell’anno”, ha detto Trump in un’intervista registrata mercoledì con la Nbc e trasmessa oggi.  

“Questi sono i due Paesi più potenti del mondo e abbiamo un ottimo rapporto”, ha aggiunto il presidente Usa. 

