Al Politecnico un convegno sui diritti d'autore in ambito musicale

Mercoledì 11 febbraio, alle ore 15:00, presso l’Aula Magna Maffezzoni del Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano, si terrà il Convegno “Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale: tra composizioni, suoni, strumenti e nuove tecnologie”, dedicato ai temi del diritto d’autore, della tutela giuridica dei marchi sonori e alle nuove sfide poste dall’intelligenza artificiale applicata alla musica.

L’iniziativa è aperta al pubblico ed è rivolta a studenti, professionisti e appassionati.

La tutela dell’industria musicale in Italia si fonda oggi principalmente sulla Legge n. 633 del 1941, che protegge le opere dell’ingegno creativo garantendo diritti patrimoniali, legati allo sfruttamento economico dell’opera, e diritti morali, relativi alla paternità e all’integrità della stessa, a favore di autori, artisti e produttori. In questo quadro normativo, il Convegno intende offrire una riflessione articolata sull’evoluzione della proprietà intellettuale in ambito musicale, dal Novecento fino alle più recenti sfide poste dalle nuove tecnologie.

Le relazioni proposte attraverseranno temi storici e questioni di stringente attualità: dalla tutela di marchi e brevetti nell’industria degli strumenti musicali alle invenzioni musicali cremonesi dell’Ottocento, dal diritto d’autore applicato alle opere musicali al dibattito aperto dall’intelligenza artificiale come possibile “autrice” di opere creative, fino alla protezione dei marchi sonori, dei jingle pubblicitari e al segreto industriale.

Programma del Convegno

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Prof. Luciano Baresi, Prorettore del Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano. Seguiranno gli interventi:

· Anelli Pianoforti Cremona: marchi e brevetti della prima metà del Novecento: dedicato alla storia della Ditta Anelli Pianoforti Cremona e alle innovazioni tutelate nei primi anni del ’900. Relatore: Prof. Fabio Perrone

· Le invenzioni musicali a Cremona, quante piacevoli sorprese! Presentazione degli esiti di una ricerca bibliografica svolta presso l’Archivio di Stato di Roma sui brevetti depositati da inventori cremonesi nella seconda metà dell’Ottocento Relatore: Ing. Marco G. Mari

· Diritto d’autore delle opere musicali e IA, quale presente e quale futuro? con un’analisi del diritto d’autore applicato alle opere musicali e delle nuove questioni aperte dall’intelligenza artificiale applicata alla creatività (l’IA può essere autrice riconosciuta di opere dell’ingegno creativo?). Relatore: Avv. Paola Marciò

· I marchi sonori e gli slogan pubblicitari, quale tutela? incentrato sulla protezione giuridica dei jingle e dei brevi motivi musicali utilizzati in ambito pubblicitario per aiutare la riconoscibilità di un brand o prodotto. Relatore: Dott. Mario Coelli

Le nuove invenzioni nell’industria degli strumenti musicali, melodia o distorsione? dedicato alla tutela delle nuove invenzioni, al diritto di esclusiva e al segreto industriale. Relatore: Ing. Valeria Gallina

A conclusione del Convegno è previsto un momento musicale a cura degli allievi del Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona, che si esibiranno nel foyer dell’Aula Magna, offrendo al pubblico un’esperienza sonora in dialogo con i temi affrontati durante la giornata.

