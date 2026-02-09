Ultime News

9 Feb 2026 Barbieri: “Restiamo uniti e andiamo avanti per puntare alla salvezza”
9 Feb 2026 Nicola: "Dobbiamo giocare come nel secondo tempo e con meno preoccupazioni"
9 Feb 2026 Nuovo regolamento taxi a Cremona: più efficienza, tecnologia e tariffe dinamiche
9 Feb 2026 Le pagelle di Atalanta-Cremonese: i voti dei grigiorossi
9 Feb 2026 Incendio Gadesco, tre squadre di Vigili del Fuoco attive tutta notte per presidiare
Nazionali

Andrea Pucci, salta anche l’ingaggio per Conad: “Se va avanti così…”

(Adnkronos) – Prima la rinuncia al Festival di Sanremo 2026, poi la disdetta dell’ingaggio da parte della catena di supermercati Conad per un evento aziendale. Le polemiche che hanno travolto Andrea Pucci, costringendolo a fare un passo indietro rispetto alla partecipazione alla kermesse dove era stato chiamato come co-conduttore della terza serata, potrebbero portare il comico, come ironizza lui stesso con una storia su Instagram, a reinventarsi ‘mendicante’.  

“Se va avanti così dovrò andare fuori dai loro store a chiedere l’elemosina”, ha postato con l’immagine della Conad sullo sfondo. Una storia che segue quella postata poco prima – e poi cancellata – in cui veniva riportata la mail dell’azienda con le motivazioni del ritiro dell’ingaggio.  

 

