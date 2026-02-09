Assalto con sparatoria a un portavalori nel Brindisino, due fermi

BRINDISI (ITALPRESS) – Un furgone portavalori è stato assaltato lungo la statale 613 che collega Brindisi e Lecce, all’altezza di Tuturano. Durante l’azione si è verificato un conflitto a fuoco tra criminali e carabinieri. Per fermare il mezzo blindato, un commando composto da almeno sei persone a volto coperto aveva posizionato alcune auto di traverso sulla carreggiata, dotate di lampeggianti per simulare veicoli delle forze di polizia. Nonostante siano riusciti a far esplodere il portavalori, i malviventi non sono comunque stati in grado di portare a termine la rapina.

col3/gsl (Fonte video: carabinieri)