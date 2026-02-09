Ultime News

9 Feb 2026 La Cremonese va sotto subito e accorcia nel finale, ma non basta: l’Atalanta passa 2-1
9 Feb 2026 La Camera di Commercio di Cremona–Mantova–Pavia alla BIT 2026: eccellenze da scoprire
9 Feb 2026 Furti al Boschetto entro il mese di marzo attive nuove telecamere
9 Feb 2026 Omicidio del giostraio Fiori: Athos Colombo condannato a 22 anni di carcere
9 Feb 2026 Il Bontà & Gusto divino: un palinsesto di esperienze e grandi storie
Assalto con sparatoria a un portavalori nel Brindisino, due fermi

BRINDISI (ITALPRESS) – Un furgone portavalori è stato assaltato lungo la statale 613 che collega Brindisi e Lecce, all’altezza di Tuturano. Durante l’azione si è verificato un conflitto a fuoco tra criminali e carabinieri. Per fermare il mezzo blindato, un commando composto da almeno sei persone a volto coperto aveva posizionato alcune auto di traverso sulla carreggiata, dotate di lampeggianti per simulare veicoli delle forze di polizia. Nonostante siano riusciti a far esplodere il portavalori, i malviventi non sono comunque stati in grado di portare a termine la rapina.

col3/gsl (Fonte video: carabinieri)

