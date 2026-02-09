Ultime News

9 Feb 2026 Piano Attività Estrattive, documento programmatico in Provincia
9 Feb 2026 Incendio, allerta ambientale anche per i residenti di San Savino
9 Feb 2026 Adeguamento Istat, Saba porta a 2,10 euro la tariffa oraria per il Marconi
9 Feb 2026 Incendio Magic Pack, scatta ordinanza urgente del sindaco di Gadesco
9 Feb 2026 Incendio Magic Pack, capannone crollato all'interno. Operazioni proseguiranno fino a sera
Nazionali

Caso Sangiuliano, Boccia rinviata a giudizio: processo a ottobre

(Adnkronos) – Va a processo Maria Rosaria Boccia. Il gup di Roma Gabriele Fiorentino, al termine dell’udienza preliminare, ha rinviato a giudizio Boccia, oggi presente in aula, indagata dopo l’esposto presentato dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dalle pm Giulia Guccione e Barbara Trotta, vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di eventi. Nel procedimento sono parti civili Sangiuliano, la moglie e l’ex capo di gabinetto del dicastero Francesco Gilioli. Il processo inizierà il 6 ottobre davanti al giudice monocratico.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...