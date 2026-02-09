Filarmonica Ruggero Manna, concerto per un anno di attività il 13 febbraio

Il 13 febbraio (ore 18.30), nella Chiesa di Santa Lucia a Cremona, la Società Filarmonica Ruggero Manna, con il patrocinio del Comune di Cremona e la collaborazione dell’Unità Pastorale S. Omobono, la Società dei Militi e le Cantine Luretta, organizza un concerto straordinario per festeggiare il primo anno di intensa attività musicale.

Protagonista dell’evento sarà Giovanni Scaglione, violoncellista dell’ormai leggendario Quartetto di Cremona, in un prezioso recital solistico.

Il programma attraversa epoche, stili e poetiche, mettendo in luce la ricchezza del violoncello solo. Giovanni Scaglione propone due Suite di J. S.Bach, monumenti assoluti della storia musica, affiancate a due capolavori del Novecento storico: la Sonata di P. Hindemith, dove energia ritmica e tensione polifonica si fondono in un linguaggio aspro ma lucidissimo, e la Suite di G. Cassadò, opera intrisa di colori iberici, reminiscenze barocche e suggestioni impressioniste.

La cornice sarà la Chiesa di Santa Lucia, da poco restaurata e restituita al suo antico splendore, autentico gioiello architettonico del centro storico. Al termine del concerto, un brindisi nelle sale della Società Filarmonica Ruggero Manna, in via Tibunali 10, offerto dalle Cantine Luretta.

Il concerto è a prenotazione obbligatoria, con donazione a partire da 15 euro, scrivendo a filarmonicamanna@gmail.com.

© Riproduzione riservata