Ultime News

9 Feb 2026 La Cremonese va sotto subito e accorcia nel finale, ma non basta: l’Atalanta passa 2-1
9 Feb 2026 La Camera di Commercio di Cremona–Mantova–Pavia alla BIT 2026: eccellenze da scoprire
9 Feb 2026 Furti al Boschetto entro il mese di marzo attive nuove telecamere
9 Feb 2026 Omicidio del giostraio Fiori: Athos Colombo condannato a 22 anni di carcere
9 Feb 2026 Il Bontà & Gusto divino: un palinsesto di esperienze e grandi storie
Video Pillole

Foibe, Abodi “Il Treno del Ricordo per coltivare la cultura del rispetto”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Treno del Ricordo porterà contenuti per raccontare e lo facciamo non solo per chi ha memoria della tragedia delle foibe, ma soprattutto per i più giovani. Perché possano coltivare la cultura del rispetto, la cultura della vita che invece è stata negata a tanti italiani con questa tragedia”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in occasione della presentazione delle iniziative per il Giorno del Ricordo.

xb1/sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...