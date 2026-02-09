Foibe, Abodi “Il Treno del Ricordo per coltivare la cultura del rispetto”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Treno del Ricordo porterà contenuti per raccontare e lo facciamo non solo per chi ha memoria della tragedia delle foibe, ma soprattutto per i più giovani. Perché possano coltivare la cultura del rispetto, la cultura della vita che invece è stata negata a tanti italiani con questa tragedia”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in occasione della presentazione delle iniziative per il Giorno del Ricordo.

