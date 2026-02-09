Ultime News

9 Feb 2026 Referendum sulla giustizia, costituito anche a Cremona il comitato per il "no"
9 Feb 2026 “Insieme per il Territorio - Cremona”: il 12 febbraio incontro con i Comuni
9 Feb 2026 Filarmonica Ruggero Manna, concerto per un anno di attività il 13 febbraio
9 Feb 2026 Riaperto il Juliette, il caso in Consiglio comunale: accolto il ricorso della proprietà
9 Feb 2026 Magic Pack, cassa integrazione in arrivo per un centinaio di dipendenti
Foibe, Tanzilli “Con Treno Ricordo accompagniamo progetto identità nazione”

ROMA (ITALPRESS) – Le Ferrovie sono “un pezzo dello Stato e, come tali, non potevamo non accompagnare questo progetto e seguire tutto ciò che in qualche modo è l’identità della nazione. Questo evento drammatico nell’immediato dopoguerra va sicuramente ricordato, anche perché una gran parte degli esuli istriani utilizzarono proprio il mezzo del treno per raggiungere le loro destinazioni finali in tutta Italia. E quindi ci siamo sentiti, direi quasi obbligati, a dare un segnale di ricordo, di memoria e un segnale, appunto, di identità alla nazione”. Così il presidente del Gruppo FS Italiane, Tommaso Tanzilli, in occasione della presentazione delle iniziative per il Giorno del Ricordo a Palazzo Chigi.

