NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – A diverse ore dall’inizio dell’incendio, quasi a mezzogiorno, è ancora ben visibile da Cremona la coltre di fumo nero scaturita dall’incendio che si è sviluppato poco prima delle 7 nello stabilimento della Magic Pack nell’area produttiva di Gadesco Pieve Delmona,

Le fiamme avrebbero intaccato i materiali con cui vengono realizzate le vaschette alimentari in polistirolo espanso e polipropilene di cui l’azienda, facente parte del Gruppo Happy, è leader nella produzione.

Oltre ai Vigili del Fuoco di Cremona sono stati allertati i colleghi di Brescia e Mantova per intervenire con ulteriori automezzi di rinforzo: un’autoscala e un carro schiuma.

Quattro le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona intervenute nell’immediato per contenere l’incendio. Considerata la tipologia di materiale coinvolto, altamente combustibile, l’intervento si presenta particolarmente impegnativo e richiede un’attenta gestione sia sotto il profilo dell’estinzione sia sotto quello della messa in sicurezza dell’area interessata.

Presente anche personale di Arpa e Ats Val Padana oltre ai Carabinieri. Il fumo si sta dirigendo verso la zona commerciale. Al momento non si segnalano persone coinvolte.

Sul posto anche il sindaco di Gadesco Chiara Uggeri che ha seguito fin dal primo mattino l’evolvere della situazione. “Al momento (ore 11, ndr), non abbiamo ricevuto indicazioni da Arpa circa provvedimenti da prendere per la tutela della salute. Noi abbiamo transennato l’area dello stabilimento, senza interruzioni alla viabilità ordinaria. I campionamenti delle emissioni sono subito iniziati e continueranno nei prossimi giorni”.

I tecnici Arpa hanno infatti posizionato dei sensori per verificare l’andamento della qualità dell’aria da oggi e fino al completo spegnimento dell’incendio, le cui cause sono tuttora al vaglio.

