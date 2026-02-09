In merito all’incendio in corso presso la ditta Magic Pack, ATS Val Padana ha inviato una nota ai sindaci dei Comuni interessati e limitrofi al territorio comunale di San Marino di Gadesco Pieve Delmona.

Considerata infatti l’entità dell’incidente e il possibile sviluppo di nubi di prodotti della combustione, l’agenzia per la tutela della salute di Cremona ha raccomandato, a scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica, l’adozione di misure volte a ridurre l’esposizione della popolazione residente nell’area compresa in un raggio di almeno 1.000 metri dal luogo di origine dell’incendio.

In particolare, si invita la cittadinanza a mantenere chiuse le finestre delle abitazioni, a evitare la permanenza prolungata all’aperto e a limitare gli spostamenti ai soli casi di stretta necessità.

Le indicazioni fornite hanno carattere preventivo e potranno subire variazioni in relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche, che potrebbero influire sulla propagazione dei fumi di combustione, così come in funzione di eventuali rilevazioni e valutazioni effettuate da ARPA, dalle quali potrebbero derivare ulteriori misure a tutela della salute pubblica.

