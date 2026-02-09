Incendio, allerta ambientale anche per i residenti di San Savino
l Comune di Cremona invita i residenti del quartiere San Savino a proteggersi dai fumi sviluppatisi durante ll'incendio alla Magic Pack, raccomandando di tenere chiuse le finestre e limitare la permanenza all'aperto, in attesa di indicazioni dell'Arpa.
Dopo l’ordinanza del sindaco di Gadesco, anche il Comune di Cremona interviene sull’incendio alla Magic Pack di Gadesco con un’ordinanza apposita, invitando i cittadini residenti nel quartiere San Savino, in quanto più prossimi alla località dove si è sviluppato il rogo, a tenere chiuse le finestre delle abitazioni, a non sostare a lungo all’aperto, limitando la circolazione a casi di stretta necessità.
Una decisione assunta, come disposto dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Ats Val Padana, “Considerata l’entità dell’incidente e del possibile sviluppo di nubi di prodotti della combustione“.
“In base alla variazione delle condizioni meteorologiche, che potrebbero influire sulla propagazione dei fumi di combustione, e in base alle rilevazioni e valutazioni di Arpa, saranno eventualmente adottate ulteriori misure di cui verrà data immediata comunicazione” fa sapere l’amministrazione.