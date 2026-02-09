Incendio, allerta ambientale anche per i residenti di San Savino

Dopo l’ordinanza del sindaco di Gadesco, anche il Comune di Cremona interviene sull’incendio alla Magic Pack di Gadesco con un’ordinanza apposita, invitando i cittadini residenti nel quartiere San Savino, in quanto più prossimi alla località dove si è sviluppato il rogo, a tenere chiuse le finestre delle abitazioni, a non sostare a lungo all’aperto, limitando la circolazione a casi di stretta necessità.

Una decisione assunta, come disposto dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Ats Val Padana, “Considerata l’entità dell’incidente e del possibile sviluppo di nubi di prodotti della combustione“.

“In base alla variazione delle condizioni meteorologiche, che potrebbero influire sulla propagazione dei fumi di combustione, e in base alle rilevazioni e valutazioni di Arpa, saranno eventualmente adottate ulteriori misure di cui verrà data immediata comunicazione” fa sapere l’amministrazione.

