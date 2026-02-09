Ultime News

9 Feb 2026 Incendio Magic Pack, Ats: "Chiudere finestre e limitare spostamenti entro un raggio di 1 km"
9 Feb 2026 Payton Willis votato dai tifosi Vanoli come Player of the Game della vittoria con Cantù
9 Feb 2026 Anche la Provincia auspica il passaggio di tangenziale e Paullese ad Anas
9 Feb 2026 "Mal’Aria di città", miglioramenti in Lombardia: il limite Ue resta lontano
9 Feb 2026 Team event: l’Italia difende il podio nei liberi e conquista il bronzo ai Giochi Olimpici
Incendio nel trapanese, autore del rogo ripreso mentre appicca il fuoco

TRAPANI (ITALPRESS) – Su richiesta della Procura della Repubblica di Trapani, l’Ufficio del G.I.P. del Tribunale Ordinario di Trapani ha emesso un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’ausilio della sorveglianza elettronica, nei confronti di una persona originaria della provincia di Trapani, dipendente di una struttura dipartimentale della Regione Siciliana. L’uomo è indagato per il reato di incendio boschivo, in relazione all’evento verificatosi in data 20 agosto 2025, quando un vasto incendio ha interessato un’area di circa 83 ettari di terreno, in parte incolto e in parte coltivato, caratterizzato da vegetazione di vario tipo, in una zona immediatamente adiacente al Bosco Scorace.

