“Insieme per il Territorio - Cremona”: il 12 febbraio incontro con i Comuni

Si terrà giovedì 12 febbraio, a partire dalle ore 10.30, presso il Centro Congressi del CR2 Sinapsi (via Serio 34, Cremona), l’evento Insieme per il Territorio – Cremona. CDP come partner strategico delle Pubbliche Amministrazioni, promosso dalla Provincia di Cremona in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti.

L’iniziativa è rivolta ai Sindaci dei Comuni della provincia di Cremona e ai responsabili e operatori delle Aree Finanziarie, con l’obiettivo di offrire un momento di approfondimento concreto sui prodotti e servizi messi a disposizione da CDP a supporto dell’intero ciclo di programmazione finanziaria degli investimenti pubblici.

Nel corso della mattinata verranno illustrati gli strumenti a disposizione degli Enti Locali per il finanziamento delle spese di progettazione, la realizzazione di nuove opere e impianti, gli interventi di manutenzione straordinaria, l’acquisto di beni mobili e immobili, fino alla gestione post-concessione dei mutui e delle eventuali economie. Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione attiva del debito, con la presentazione in anteprima dell’operazione di Rinegoziazione del debito degli Enti Locali 2026, tema di grande interesse per la pianificazione finanziaria dei Comuni.

All’invito del Presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani, hanno già risposto positivamente numerosi Sindaci e amministratori, a conferma dell’attenzione e dell’interesse del territorio per le opportunità offerte da Cassa Depositi e Prestiti. La partecipazione è tuttavia ancora aperta: Sindaci e responsabili delle Aree Finanziarie dei Comuni che non lo avessero ancora fatto possono segnalare all’ufficio di presidenza della Provincia la propria adesione.

IL PROGRAMMA

10:30 – 11:00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

Saluti di benvenuto

Roberto Mariani – Presidente della Provincia di Cremona

Mauro Sambugaro – Responsabile Gestione e Sviluppo Relazioni Pubbliche Amministrazioni Nord Italia

11:10

I finanziamenti CDP a sostegno degli investimenti pubblici degli Enti Locali

Marco Pozzi – Sviluppo Relazioni Pubbliche Amministrazioni Lombardia Est

11:40

La gestione attiva del debito: focus sulla Rinegoziazione EELL 2026

Paolo Palmieri – Responsabile Gestione e Sviluppo Relazioni Pubbliche Amministrazioni Nord Est

12:00

Q&A e conclusioni

