Ultime News

9 Feb 2026 Barbieri: “Restiamo uniti e andiamo avanti per puntare alla salvezza”
9 Feb 2026 Nicola: "Dobbiamo giocare come nel secondo tempo e con meno preoccupazioni"
9 Feb 2026 Nuovo regolamento taxi a Cremona: più efficienza, tecnologia e tariffe dinamiche
9 Feb 2026 Le pagelle di Atalanta-Cremonese: i voti dei grigiorossi
9 Feb 2026 Incendio Gadesco, tre squadre di Vigili del Fuoco attive tutta notte per presidiare
Nazionali

Jutta Leerdam, oro e record olimpico a Milano Cortina. Il fidanzato Jake Paul piange in tribuna

(Adnkronos) –
Jutta Leerdam non sbaglia. E alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si prende una medaglia d’oro con record olimpico nei 1000 metri, allo Speed Skating Stadium di Milano: il tempo mostruoso di 1’12″31 vale per lei il gradino più alto del podio davanti alla compagna di squadra Femke Kok e alla giapponese Miho Takagi.  

La campionessa olandese, che negli ultimi giorni ha fatto discutere per alcuni eccessi (a cominciare da uno stile di vita olimpico ‘da milionaria’, a detta di alcune compagne di squadra) era già famosissima prima dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Merito dei milioni di follower sui social conquistati anche grazie all’aiuto del fidanzato, il pugile-youtuber Jake Paul.  

Leerdam è scesa in pista nell’ultima coppia della startlist, vincendo il primo titolo olimpico della carriera al termine di una gara da favola. Il momento ha fatto commuovere tutta la sua famiglia presente in tribuna e anche il compagno Jake Paul, in lacrime per una vittoria sensazionale. 

