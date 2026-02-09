Nicola: "Dobbiamo giocare come nel secondo tempo e con meno preoccupazioni"

Al termine della partita alla New Balance Arena tra Atalanta e Cremonese, in conferenza stampa ha parlato mister Davide Nicola.

Il confronto con i tifosi alla fine, cosa vi siete detti?

“Non confronto, volevamo dimostrare che apprezziamo la loro carica e riconsegnarla a nostra volta. Credo che visto il cammino dell’Atalanta fino ad oggi, abbiamo comunque ottenuto delle ottime risposte, forse potevamo riaprirla prima. Abbiamo portato più giocatori in area in alcuni momenti. Il primo tempo, un po’ per caratteristiche, lo abbiamo sofferto. Bonazzoli e Vardy spendono energie da molto, ma tutti i recuperi davanti ci hanno salvaguardato dalla diffida di Jamie e abbiamo anche fatto rifiatare Bonazzoli. Dobbiamo continuare a fare partite come il secondo tempo, forse con meno preoccupazione.”

Difesa inedita, come è nata l’idea di schierare Ceccherini al posto di Terracciano?

“Aveva un problema alla caviglia Terracciano, abbiamo integrato Luperto e Baschirotto è intoccabile, gli altri dovevano rifiatare a tutti i costi. A Terracciano ha fatto bene, è entrato subito con il piglio giusto, credo che la difesa titolare sia questa, con lui al posto di Ceccherini ed in linea con il nostro obbiettivo, chiaro che dobbiamo fare i conti e parlare di tutto ciò sapendo che avevamo contro l’Atalanta”.

Che tipo di Cremonese dobbiamo aspettarci da qui in avanti?

“La vedrete battagliera come sempre, non molliamo mai. Sai quando incontri le big del campionato la voglia di fare punti non sempre basta, devi fare comunque i conti con la realtà. Proveremo più idee tra fraseggio e ricerca di profondità, utilizzando anche i nuovi innesti”.

Abbiamo visto ancora un buon secondo tempo, ma la Cremo prende gol troppo alla svelta nei primi 15 minuti…

“E’ una considerazione interessante quella di prendere gol subito, ci abbiamo pensato molto. Per me è la prudenza che ti prendi con l’idea che devi rimanere in partita e guardare cosa succede. Essere troppo attento a volte ti porta ad avere l’effetto contrario. Quando arrivano palloni in area contro queste squadre sei in difficoltà, hai contro troppa qualità da gestire. Dobbiamo cercare di produrre gioco, stiamo poi subendo secondo me gol evitabili, dobbiamo lavorare su questo”.

La stanchezza di Vardy e Bonazzoli, è solo stanchezza? Vardy è meno in fiducia rispetto ad altre volte…

“Bonazzoli ha recuperato di più rispetto a Jamie, che ha sempre giocato. Noi abbiamo bisogno di lui, ma sta giocando molto. I duelli sono molto impegnativi e lui oggi era in diffida, voleva gestire bene questa situazione. Ora con il ritorno di Sanabria e Djuric possiamo girare gli uomini davanti, così possiamo arrivare fino alla fine del campionato”.

