La Russa “Spero che i valori olimpici siano base per la crescita di ITA Airways”

MILANO (ITALPRESS) – “Ho fatto i complimenti sia al presidente Pappalardo sia a tutti i dirigenti che erano presenti, anche alla ragazza che mi ha illustrato le quattro sale e ho capito la scelta di fare un gemellaggio, diciamo così, tra i valori dello spirito olimpico e i valori che vogliono essere alla base dell’attività imprenditoriale di ITA, come l’empatia ma anche tutto il resto. È un accostamento che trovo assolutamente azzeccato e che spero che sia alla base di un’ulteriore crescita della nostra compagnia seminazionale”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, al termine della sua visita all’installazione di Ita Airways per le Olimpiadi, situata in piazza San Carlo a Milano.

