Sabato 14 e domenica 15 febbraio, èpiazza Roma ospiterà “Cuori e Maschere in Festa”, una manifestazione che unisce l’atmosfera di San Valentino alla vivacità del Carnevale. L’evento è organizzato da Maria Lombardi Eventi con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona.

Sabato 14 Febbraio: Un San Valentino da Favola

La kermesse si aprirà con il“Mercatino dell’Amore”, dove i visitatori potranno scovare il regalo perfetto tra rose. gioielli, cioccolatini e creazioni a tema, senza dimenticare le eccellenze enogastronomiche regionali, dal Piemonte alla Sicilia. Per gli amanti dei social, il centro della piazza ospiterà la“Panchina dell’Amore”, un set fotografico ideale per selfie e scatti ricordo.

Programma:

Ore 14:00 – Celebrazione dell’Amore: un viaggio suggestivo tra pizzi e il fascino del Corteo delle Spose in stile Carnevale Veneziano. L’eleganza senza tempo delle creazioni, curate nei minimi dettagli da Angela Cannata (Miro Events), darà vita a un inno alla bellezza e alla tradizione.

Dalle ore 15:00 – Amore a passo di danza: la festa continuerà a ritmo di musica con tre realtà del territorio: il Gruppo Country Dance della Maestra Antonella Manfredi, Dinamo Zaist e la scuola Il Lago dei Cigni.

Domenica 15 Febbraio: L’Allegria del Carnevale

Domenica il testimone passerà al colore e allo scherzo. Il Mercatino di Carnevale farà da cornice a una giornata ricca di animazione, che culminerà nella Sfilata delle Mascherine. Grandi e piccini potranno sfoggiare i loro costumi più creativi e partecipare alla premiazione finale, che celebrerà le maschere più originali e simpatiche.

Per i più piccoli sarà allestita un’area dedicata con truccabimbi.

Per una pausa golosa, l’Angolo Merenda delizierà i palati con castagne, waffle e crêpes, frittelle.

Protagonista del weekend sarà il cioccolato proposto in ogni forma, dalle praline ai cioccolatini al liquore, fino alla frutta candita ricoperta e alla classica cioccolata in tazza.

Il viaggio nel gusto continuerà tra le specialità dolciarie di tutta Italia: pasta di mandorle, cannoli siciliani, torte caserecce, biscotti allo zafferano e i classici bomboloni alla crema.

Programma:

Il Carnevale non sarebbe lo stesso senza un pizzico di Magia: alle ore 11:00, il MagicoBeru vi aspetta con uno spettacolo incantato alla ricerca del suo assistente coniglio. Un’occasione unica per i più piccoli, che potranno diventare protagonisti e apprendisti prestigiatori.

Alle ore 15:30, l’energia si fa travolgente con le Burleskine di Mariella. Non una semplice esibizione, ma un concentrato di simpatia e ritmo: balli di gruppo a tema Carnevale con la carica esplosiva del corpo di ballo guidato dalla passione di Mariella Macrì.

Alle 16:30 la Sfilata delle Mascherine con protagonisti i bambini di ogni età e la premiazione delle maschere più belle, originali e creative.

Dalle ore 17:30, spettacoli della scuola Danzarte: un mix travolgente di Hip Hop, Latino e Danze Standard, tutto rigorosamente a tema carnevalesco, per un pomeriggio all’insegna della musica e del colore.

Alle ore 19:00, il gran finale sarà affidato alle coreografie di On Stage Danza.

