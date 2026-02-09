Milano Cortina, le gare di oggi: da Franzoni e Paris al freestyle, il programma e dove vedere gli azzurri

(Adnkronos) – Terzo giorno di gare a Milano Cortina 2026, oggi lunedì 9 febbraio. Dopo la grande giornata di domenica, con l’argento del biathlon nella staffetta mista e i bronzi di Sofia Goggia (discesa) e Lucia Dalmasso (snowboard), l’Italia Team va a caccia di nuovi podi per continuare al meglio il suo percorso alle Olimpiadi. Ecco il programma di oggi ai Giochi invernali, gli azzurri impegnati e dove vedere le gare in tv e streaming.

Ecco il programma di oggi a Milano Cortina 2026 e gli italiani in gara:

8 skeleton – Gara femminile, prova cronometrata 1 (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)

9 combinata nordica – Trampolino piccolo, prova 1 (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

9 slittino – Staffetta a squadre, prove cronometrate 1-2 (Italia)

10.05 curling – Doppio misto, fase a gironi: Italia-USA, Svizzera-Canada, Norvegia-Corea del Sud, Estonia-Cechia

10.30 skeleton – Gara maschile, prova cronometrata 1 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

10.30 sci alpino – Combinata a squadre maschile, discesa libera (Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse)



12.10 hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Giappone

12.30 sci freestyle – Slopestyle femminile, finale (prima manche) (Maria Gasslitter)

12.59 sci freestyle – Slopestyle femminile, finale (seconda manche) (Maria Gasslitter)

13 slittino – Doppio femminile, prove cronometrate 3-4 (Voetter/Oberhofer)

13.28 sci freestyle – Slopestyle femminile, finale (terza manche) (Maria Gasslitter)

13.53 slittino – Doppio maschile, prove cronometrate 3-4 (Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleier)

14 sci alpino – Combinata a squadre maschile, slalom (Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

16.40 hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Francia

17.00 slittino – Singolo femminile, prima manche (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

17.30 speed skating – 1000 metri femminili (Maybritt Vigl)

18 salto con gli sci – Trampolino piccolo maschile, trial round (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

18.05 curling – Doppio misto, semifinali

18.35 slittino – Singolo femminile, seconda manche (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

19.00 salto con gli sci – Trampolino piccolo maschile, primo turno (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

19.20 pattinaggio di figura – Danza sul ghiaccio, rhythm dance (Guignard/Fabbri)

19.30 snowboard – Big Air femminile, finale (prima manche)

19.53 snowboard – Big Air femminile, finale (seconda manche)

20.12 salto con gli sci – Trampolino piccolo maschile, finale (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

20.17 snowboard – Big Air femminile, finale (terza manche)

20.40 hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-USA

21.10 hockey ghiaccio – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Rep Ceca

Dove vedere le gare di oggi di Milano Cortina 2026? Le competizioni saranno visibili in diretta su Rai 2 Hd (nelle fasce 10.05-13, 13.30-20.30, 21-23) e Rai Sport Hd (10.30-14.30, 17.30-19, 20.30-23.30). Gare visibili in streaming su Rai Play, Discovery Plus, Hbo Max, Eurosport1 (10.00-22.55), Eurosport2 (10.00-23.10), Dazn.