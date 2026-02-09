Ultime News

9 Feb 2026 Referendum sulla giustizia, costituito anche a Cremona il comitato per il "no"
9 Feb 2026 “Insieme per il Territorio - Cremona”: il 12 febbraio incontro con i Comuni
9 Feb 2026 Filarmonica Ruggero Manna, concerto per un anno di attività il 13 febbraio
9 Feb 2026 Riaperto il Juliette, il caso in Consiglio comunale: accolto il ricorso della proprietà
9 Feb 2026 Magic Pack, cassa integrazione in arrivo per un centinaio di dipendenti
Nazionali

Mps-Mediobanca, dirigente Mef indagato a Milano per insider trading

(Adnkronos) – La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di insider trading, Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022. L’uomo è finito sotto inchiesta per l’analisi del suo cellulare, sequestrato lo scorso novembre dalla Guardia di finanza di Milano nell’inchiesta sul risiko bancario.  

Gli approfondimenti avrebbero accertato che Di Stefano avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100mila euro, in epoca prossima all’Ops su Piazzetta Cuccia, e avrebbe così ottenuto un guadagno di qualche migliaia di euro.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...