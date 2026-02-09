Omicidio del giostraio Fiori: Athos Colombo condannato a 22 anni di carcere

E’ stato condannato a 22 anni di reclusione, nell’aula della Corte d’Assise del tribunale di Verona, Athos Colombo, 56 anni, residente in provincia di Verona, accusato dell’omicidio volontario di Alberto Fiori, 75 anni, nato nel lodigiano ma residente tra Robecco e Pontevico, ucciso con un colpo di pistola all’addome dopo una rissa tra giostrai degenerata in tragedia. Il delitto si era consumato la sera del 19 giugno 2024 a Villafranca di Verona. Per l’imputato, il pm Elvira Vitulli aveva chiesto 24 anni. I giudici hanno anche disposto un periodo di tre anni di libertà vigilata a fine pena.

La lite, scoppiata per il posto destinato alle attrazioni, era stata in un un primo momento sedata, ma era riesplosa poco dopo, con il ferimento di Fiori, deceduto in ospedale, e il ferimento di un altro giostraio, un uomo di 49 anni che era stato colpito ad una gamba. L’imputato, che si era costituito ai carabinieri di Mantova, era anche accusato anche di lesioni aggravate.

Da sempre, Fiori, molto conosciuto, capostipite dell’omonima famiglia, era un assiduo frequentatore della Fiera di San Carlo a Casalmaggiore, e aveva spesso partecipato con la sua giostra per bambini a varie sagre nel cremonese.

Ad assistere come parti civili la moglie, la figlia e i due figli maschi di fiori c’era l’avvocato di Cremona Luca Curatti. I familiari di Fiori hanno ricevuto congrui risarcimenti.

“E’ stato un processo difficile“, ha commentato l’avvocato Curatti: “ci sono stati tanti testimoni, tante produzioni documentali, video riprese, c’è stato uno scontro importante tra accusa, parte civile e difesa”. Il legale ha espresso soddisfazione per l’esito del processo, sottolineando che “è stata una tragedia che non doveva avvenire” e che “non c’è denaro che possa ripagare il danno che è stato fatto”.

