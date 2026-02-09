Ultime News

9 Feb 2026 Referendum sulla giustizia, costituito anche a Cremona il comitato per il "no"
9 Feb 2026 “Insieme per il Territorio - Cremona”: il 12 febbraio incontro con i Comuni
9 Feb 2026 Filarmonica Ruggero Manna, concerto per un anno di attività il 13 febbraio
9 Feb 2026 Riaperto il Juliette, il caso in Consiglio comunale: accolto il ricorso della proprietà
9 Feb 2026 Magic Pack, cassa integrazione in arrivo per un centinaio di dipendenti
Video Pillole

Pappalardo “Valori dello sport accompagnano impegno quotidiano di ITA Airways”

MILANO (ITALPRESS) – “Premesso che noi non potevamo mancare questo importante appuntamento del sistema Paese Italia, perché le Olimpiadi sono un appuntamento dove l’Italia avrà la possibilità di far vedere quanto è capace, quanto è bella e quanto è brava. I valori che lo sport ogni giorno racconta in particolare ai giovani, la costanza, la perseveranza, lo spirito di squadra, quei valori accompagnano il nostro personale impegno dalla mattina alla sera”. Così il presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo, al termine della visita, con il presidente del Senato Ignazio La Russa, all’installazione di Ita Airways per le Olimpiadi, situata in piazza San Carlo a Milano.

