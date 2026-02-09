Ultime News

9 Feb 2026 Piano Attività Estrattive, documento programmatico in Provincia
9 Feb 2026 Incendio, allerta ambientale anche per i residenti di San Savino
9 Feb 2026 Adeguamento Istat, Saba porta a 2,10 euro la tariffa oraria per il Marconi
9 Feb 2026 Incendio Magic Pack, scatta ordinanza urgente del sindaco di Gadesco
9 Feb 2026 Incendio Magic Pack, capannone crollato all'interno. Operazioni proseguiranno fino a sera
Pnrr, Calderone “In Lombardia risultati importanti dal programma GOL”

MILANO (ITALPRESS) – “Quelli di Regione Lombardia sono risultati assolutamente importantissimi, soprattutto perché dimostrano il dinamismo e l’alta performance del mondo del lavoro e del mercato del lavoro lombardo con un grande sforzo da parte delle strutture della regione. Ma anche con un’importante focalizzazione sulla qualità dell’interlocuzione tra il livello centrale, quindi il ministero del lavoro e delle politiche sociali e in questo caso regione Lombardia”. Lo ha detto la ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone commentando i risultati raggiunti dalla Lombardia con il programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

