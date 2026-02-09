Ultime News

9 Feb 2026 Barbieri: “Restiamo uniti e andiamo avanti per puntare alla salvezza”
9 Feb 2026 Nicola: "Dobbiamo giocare come nel secondo tempo e con meno preoccupazioni"
9 Feb 2026 Nuovo regolamento taxi a Cremona: più efficienza, tecnologia e tariffe dinamiche
9 Feb 2026 Le pagelle di Atalanta-Cremonese: i voti dei grigiorossi
9 Feb 2026 Incendio Gadesco, tre squadre di Vigili del Fuoco attive tutta notte per presidiare
Video Pillole

Referendum, Lupi “Sia alto momento di partecipazione, errore strumentalizzare”

MILANO (ITALPRESS) – Un clima più disteso nella campagna per il referendum sulla giustizia? “Io me lo auguro e anche da Noi Moderati continuiamo a fare questo appello rilanciato dal Quirinale. Il referendum sarà – ce lo auguriamo – un alto momento di partecipazione con un confronto serio nel merito della proposta referendaria e quindi della riforma costituzionale che abbiamo portato avanti. È giusto che si esprima il popolo e che si confrontino anche le diverse ragioni. Quello che è sbagliato è strumentalizzare il confronto a fini politici che ovviamente non c’entrano nulla, ma anche dicendo cose che poi non sono vere. Se la giustizia va bene così credo che sia giusto lasciare che le cose siano stiano così. Se la giustizia invece ha bisogno di cambiare e di essere cambiata nel suo nel nel suo assetto organizzativo, credo che sia giusto votare si”. Lo ha dichiarato il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi a margine di un evento organizzato dal partito a Milano sul ddl antisemitismo. xh7/vbo/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...