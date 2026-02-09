Ultime News

9 Feb 2026 Barbieri: “Restiamo uniti e andiamo avanti per puntare alla salvezza”
9 Feb 2026 Nicola: "Dobbiamo giocare come nel secondo tempo e con meno preoccupazioni"
9 Feb 2026 Nuovo regolamento taxi a Cremona: più efficienza, tecnologia e tariffe dinamiche
9 Feb 2026 Le pagelle di Atalanta-Cremonese: i voti dei grigiorossi
9 Feb 2026 Incendio Gadesco, tre squadre di Vigili del Fuoco attive tutta notte per presidiare
Report, Gasparri: “Procuratore Caltanissetta ha chiesto di essere audito martedì in Antimafia”

(Adnkronos) – “Domani, martedì, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 ha chiesto di essere ascoltato in commissione antimafia il procuratore della repubblica di Caltanissetta. Oggetto dell’audizione la confutazione delle bugie dette da Report sulle stragi di mafia e su alcuni bugiardi che Ranucci eleva a portatori di verità. Sarà una nuova e importante audizione del procuratore De Luca che poi successivamente in altra seduta risponderà alle domande. L’audizione si può seguire attraverso i normali canali parlamentari perché non sarà secretata e merita la massima visibilità perché una fonte giudiziaria, seria ed autorevole, dirà quel che va detto sulle bugie di Report. Basterà usare quel che De Luca dirà nella sede parlamentare”. Così in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Commissione Antimafia. 

