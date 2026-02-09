Ultime News

Salerno, la denuncia: l’omicida del panettiere di Sarno si fotografa in cella con il fratello

(Adnkronos) – Andrea Sirica – il 35enne arrestato per l’omicidio del panettiere di Sarno, Gaetano Russo – accanto al fratello Daniele, già detenuto nello stesso penitenziario per altri motivi si sono fotografati assieme e hanno aperto un profilo social su Instagram. Lo scatto è arrivato al deputato Avs Francesco Emilio Borrelli che l’ha pubblicato sui suoi social e ha contattato la casa circondariale per chiedere una indagine interna, la separazione dei fratelli e il sequestro del cellulare che usano i due fratelli. Sirica è stato arrestato martedì scorso per l’omicidio di Gaetano Russo, il panettiere ucciso con almeno 10 coltellate nel suo locale di Sarno.  

 

 

“I due fratelli vanno divisi – spiega Borrelli – e va chiarito come sia possibile per loro aver subito avuto a disposizione in carcere un cellulare e la possibilità di aprire un profilo social su Instagram. Profilo che successivamente a varie segnalazioni è stato chiuso. Si tratta dell’ennesima vicenda che ci fa capire la debolezza del sistema carcerario. Inoltre appare davvero offensivo per la famiglia della vittima vedere che l’assassino posta foto dal carcere”.  

 

